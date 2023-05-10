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Beşiktaş 3 günlük aranın ardından çalışmalara başladı!

Beşiktaş, verilen 3 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:39
Beşiktaş 3 günlük aranın ardından çalışmalara başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve minyatür kale müsabakası ile devam eden idman, dar alanda taktik maçla tamamlandı.

Antrenmanı down sendromlu çocuklar da takip etti. Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Mayıs Cumartesi günü depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan temsilcisi Sabah ile özel maç yapacak. Müsabaka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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