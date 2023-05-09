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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların eski yıldızı, takıma dönüş hazırlığında. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 16:05
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

Beşiktaş'taki başarılı performansı sonrası İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla yeniden Süper Lig'e dönüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

21 yaşındaki genç sol bek, Beşiktaş forması ile kendisini ispatlamış ve 2022 yazında İskoçya'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

4 milyon Euro gibi bir bedel ile Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan, daha sonraki süreçte ise aradığını bulamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

Rıdvan için İskoç basını yeni bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, genç futbolcu için en ciddi adayın Beşiktaş olduğu ve transferin de büyük ihtimalle yakın zamanda gerçekleşeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

2027'ye kadar Rangers ile sözleşmesi olan Rıdvan için ilk seçenek kiralık olarak transfer olmak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor

Yetenekli oyuncunun öz güvenini yeniden kazanmasını isteyen İskoç devi, Beşiktaş ve Süper Lig ihtimaline oldukça sıcak yaklaşıyor.

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