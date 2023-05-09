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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in transfer raporu büyük merak konusu haline gelirken tecrübeli hocanın o yıldız için onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 11:03
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e imza atmadan önce bir süre kulüpsüz bile kalan Borini, an itibarıyla Beşiktaş ile görüşüyor ve olumsuz bir durum olmazsa da önümüzdeki yaz Kartal'a imza atmayı planlıyor!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'INA FABIO BORINI TRANSFERİ
Andrea Pirlo ile birlikte kariyerinde tekrar çıkışa geçen yetenekli kanat, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor ve temel şartlarda da daha şimdiden anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

Akşam'da yer alan haberde son olarak ise Şenol Güneş'in de sisteminde özellikle görmek istediği İtalyan hücumcu, taktiksel anlamda bilgili oluşuyla da deneyimli hocanın 11'indeki ilk isimlerden olacak.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

RESMİ AÇIKLAMA DA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor da sansasyonel transferi duyurmuş ve Fabio Borini için yeni adresin Beşiktaş olacağını teyit etmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Şenol Güneş yıldız isim için onay verdi! Sezon sonunda imzalar atılacak

SÜPER LİG'İ KASIP KAVURDU

Bu sezon harika bir performans gösteren Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile 29 maça çıktı ve 20 gol ile 9 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı.

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