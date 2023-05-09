TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için sıkı pazarlık!

Sezon başında Alanyaspor'dan, Beşiktaş'a kiralık olarak katılan ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı camia futbolcunun geleceği hakkında Alanyaspor ile sıkı pazarlığa girdi. İşte detaylar...
Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanında hocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansın karşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500-600 bin euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.