Şenol Güneş’in tek rakibi kendisi!

Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken yenilmezlik de 11 maça yükseldi. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde en çok puan topladığı seriyi yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar A. Demirspor maçını da kazanırsa 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.
Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken yenilmezlik de 11 maça yükseldi. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde en çok puan topladığı seriyi yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar A. Demirspor maçını da kazanırsa 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.