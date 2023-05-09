Haberler Beşiktaş Şenol Güneş’in tek rakibi kendisi!

Şenol Güneş’in tek rakibi kendisi!

Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken yenilmezlik de 11 maça yükseldi. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde en çok puan topladığı seriyi yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar A. Demirspor maçını da kazanırsa 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Şenol Güneş’in tek rakibi kendisi!
Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken yenilmezlik de 11 maça yükseldi. Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerinde en çok puan topladığı seriyi yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılar A. Demirspor maçını da kazanırsa 14 maçta 35 puana ulaşıp en fazla puan topladığı seriyi yakalayacak.
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