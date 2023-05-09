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Rıdvan dönüyor

Beşiktaş’tan İskoç ekibi Rangers’a transfer olan 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz’ın, yeni sezonda kiralık olarak geri geleceği ifade edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rıdvan dönüyor
Beşiktaş'taki başarılı performansı sonrası İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla yeniden Süper Lig'e dönüyor. 21 yaşındaki genç sol bek, Beşiktaş forması ile kendisini ispatlamış ve 2022 yazında İskoçya'ya transfer olmuştu. 4 milyon euro gibi bir bedel ile Glasgow Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan, daha sonraki süreçte ise aradığını bulamamıştı. Rıdvan için İskoç basını yeni bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, genç futbolcu için en ciddi adayın Beşiktaş olduğu ve transferin de büyük ihtimalle yakın zamanda gerçekleşeceği aktarıldı. 2027'ye kadar Rangers ile sözleşmesi olan Rıdvan için ilk seçenek kiralık olarak transfer olmak. Yetenekli oyuncunun öz güvenini yeniden kazanmasını isteyen İskoç devi, Beşiktaş ve Süper Lig ihtimaline oldukça sıcak yaklaşıyor. Bu sezon 10 maça çıkan ve 487 dakika sahada kalan Rıdvan, 1 asistlik katkı sağladı.
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