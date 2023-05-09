Kişi başı 2 milyon prim!

Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim futbolculara dev bir prim vaat etti. Siyahbeyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (20 milyon TL) prim dagıtılacağını bildirdi.
Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim futbolculara dev bir prim vaat etti. Siyahbeyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (20 milyon TL) prim dagıtılacağını bildirdi.