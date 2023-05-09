İsmael: Türkiye’de baskı çok yüksek

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul günlerini ardından ilk kez konuştu. Ismael, "Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu" sözleriyle cevapladı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul günlerini ardından ilk kez konuştu. Ismael, "Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu" sözleriyle cevapladı.