Haberler Beşiktaş Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdüren Beşiktaş'ta şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Puanını 68'e çıkararak zirve yarışına yeniden ortak olan siyah-beyazlılarda yönetim, şampiyon olunması halinde futbolculara dev bir prim dağıtacak. İşte o rakam... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:02
Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

Kara Kartal, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

100 BİN DOLAR PRİM

Hürriyet'in haberine göre; kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (19.5 milyon TL) prim verecek.

Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

Süper Lig'de kalan karşılaşmalarda hiçbir takımın garantisi olmadığına dikkat çeken Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ "Biz sezon bitimine kadar umudumuzu sürdüreceğiz. Oyuncularımıza inanıyoruz" dedi.

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