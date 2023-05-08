Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydetti.
Kara Kartal, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek zirveye bir adım daha yaklaştı.
100 BİN DOLAR PRİM
Hürriyet'in haberine göre; kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (19.5 milyon TL) prim verecek.
Süper Lig'de kalan karşılaşmalarda hiçbir takımın garantisi olmadığına dikkat çeken Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ "Biz sezon bitimine kadar umudumuzu sürdüreceğiz. Oyuncularımıza inanıyoruz" dedi.