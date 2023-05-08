Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi

100 BİN DOLAR PRİM

Hürriyet'in haberine göre; kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (19.5 milyon TL) prim verecek.