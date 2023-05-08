Haberler Beşiktaş Valerien İsmael Watford’a

Valerien İsmael Watford’a

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien İsmael’in rotası İngiltere olacak. Büyük umutlarla siyah-beyazlı takımın başına getirilen İsmael başarılı bir başarılı bir grafik çizememişti. Sezonun başlarında da yollar ayrılmıştı. The Athletic’in haberine göre İsmael’in Kartal’dan sonra çalıştıracağı takım Watford olacak. Anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Valerien İsmael Watford’a
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien İsmael'in rotası İngiltere olacak. Büyük umutlarla siyah-beyazlı takımın başına getirilen İsmael başarılı bir başarılı bir grafik çizememişti. Sezonun başlarında da yollar ayrılmıştı. The Athletic'in haberine göre İsmael'in Kartal'dan sonra çalıştıracağı takım Watford olacak. Anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.
DİĞER
Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı
Haklarında çıkan aşk haberlerini her defasında yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kafa karıştıran İtalya tatili!
Toroğlu'ndan F.Bahçe eleştirisi!
Çizme'den flaş iddia: Öncelik Arda ve Ferdi'ye verildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan 10 numara harekatı!
Adı Beşiktaş'la anılıyordu kötü haber geldi!
MEB sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023?
Son dakika deprem mi oldu 8 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:44
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:44
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! 00:40
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 00:40
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! 00:40
Daha Eski
F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! 00:40
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:40
Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... 00:40
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:40
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:40
F.Bahçe'den penaltı beklentisi! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 00:40