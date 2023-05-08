Valerien İsmael Watford’a

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien İsmael’in rotası İngiltere olacak. Büyük umutlarla siyah-beyazlı takımın başına getirilen İsmael başarılı bir başarılı bir grafik çizememişti. Sezonun başlarında da yollar ayrılmıştı. The Athletic’in haberine göre İsmael’in Kartal’dan sonra çalıştıracağı takım Watford olacak. Anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien İsmael'in rotası İngiltere olacak. Büyük umutlarla siyah-beyazlı takımın başına getirilen İsmael başarılı bir başarılı bir grafik çizememişti. Sezonun başlarında da yollar ayrılmıştı. The Athletic'in haberine göre İsmael'in Kartal'dan sonra çalıştıracağı takım Watford olacak. Anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor.