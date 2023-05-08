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Rıdvan bekleniyor

Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki sol bekini 4 milyon euro'ya Glasgow Rangers'a satmıştı. Ancak genç oyuncu, İskoçya'da aradığını bulamadı. İskoç basınıda yer alan haberlere göre Rıdvan sezon sonunda yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Şenol Güneş gelecek sezon geniş bir kadro istiyor. Rıdvan'ın da Artur Masuaku ile sol bek için mücadele etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Rıdvan bekleniyor
Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki sol bekini 4 milyon euro'ya Glasgow Rangers'a satmıştı. Ancak genç oyuncu, İskoçya'da aradığını bulamadı. İskoç basınıda yer alan haberlere göre Rıdvan sezon sonunda yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Şenol Güneş gelecek sezon geniş bir kadro istiyor. Rıdvan'ın da Artur Masuaku ile sol bek için mücadele etmesi bekleniyor.
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