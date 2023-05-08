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Müthiş ikili rekorlar kırdı

Süper Lig’de Güneş ve Aboubakar gerçeği artık tartışılmıyor. Güneş’le son 11 maçta kayıp yok. Abou, marttan beri en fazla gol atan isim. Ve akıllarda o soru: İsmael-Weghorst yerine bu ikili başlasaydı ne olurdu?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Müthiş ikili rekorlar kırdı

Süper Lig'de Beşiktaş ligin ikinci devresinde adeta şaha kalktı. Son olarak deplasmanda yenik duruma düşmesine rağmen Antalyaspor'u da mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı konumunda. Valerien İsmael'in yerine gelen Şenol Güneş yönetiminde zaferden zafere koşan Kartal'ın 11 haftadır bileği bükülmüyor. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a tek golle kaybettiken sonra çıktığı 11 maçın 9'unu kazandı. Bunların içinde Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri de bulnuuyor. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu dönemde topladığı 29 puanla lig lideri.


AVERAJDA DA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI


Beşiktaş bu 11 maçlık dönemde sadece puanları hanesine yazdırmadı. Tam artı 18 averaj yapmayı da başardı. Siyah-beyazlılar bu periyotta rakip fileleri 25 defa havalandırmaı başardı. Kalesinde ise sadece 7 gole izin verdi. Aynı zamanda önemli bir avantajı da elinde bulunduruyor. İlk devrede berabere kaldığı Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yenmeyi başardı. İlk yarıda 2-1 yenildiği G.Saray'ı ise sahasında 3-1 ile geçti. İki ezeli rakibine karşı da ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi. Sezon sonunda olası eşitlik durumunda siyah-beyazlılar puan cetvelinde üst basamakta yer alacak.


TAM BİR GOL MAKİNESİ


Beşiktaş'ın müthiş çıkışında Vincent Aboubakar'ın da rolü büyük. Ara transfer döneminde takıma katılan tecrübeli futbolcu ilk başlarda fiziksel açıdan sıkıntı yaşıyordu. Bu durumu toparladıktan sonra tam anlamıyla bir gol makinesine dönüştü. Kamerunlu süper yıldız, Mart ayından beri ligin en skorer ismi konumunda. 31 yaşındaki oyuncu tam 9 defa fileleri havalandırmayı başardı.


'ŞAMPiYON OLURDUK'


Güneş ve Vincent Aboubakar ikilisi bir yandan Beşiktaşlıları mutlu ederken diğer taraftan "Sezona neden onlarla başlamadık" diye de sorduruyor. Kartal sezonu kulübede Valerien İsmael, forvette ise Wout Weghorst ile açmıştı. İsmael başarısız performansı sebebiyle gönderilirken, Hollandalı futbolcu ise Manchester United'dan teklif alınca Kartal'dan ayrılmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar "Sezona Güneş ve Abou ile başlasak rahat şampiyon olurduk" görüşünde.


MAÇIN OYUNCUSU


Vincent Aboubakar, Antalyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle galibiyeti getirdi. Maçın oyuncusu seçildi.

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