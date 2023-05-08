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Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Yeni sezon kadro planlamasının hazırlıklarını yapan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Maxim'in yerine dünyaca ünlü yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Son oynanan Antalya maçına 11'de başlayan ancak vasat performansı yüzünden 45'te oyundan alınan Alexandru Maxim'le yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş yeni isimler üzerine yoğunlaştı.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Konu ile ilgili de İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Takvim'in AS'tan derlediği haberde, Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

BOTAFOGO DA İSTEDİ

Yaklaşık 1 aydır kulüpsüz olan 31 yaşındaki yıldızı Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği ancak James'in Brezilya ekibine de olumsuz bir yanıt verdiği belirtildi.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Kartal'ın, ilgisine sıcak bakmayan James'le bağını koparmadığı ancak listesindeki diğer isimler için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Olympiakos ile yollarını ayırmadan önce 23 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız futbolcu, 5 gol, 6 asistle takımına 11 gollük katkıda bulundu.

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