Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Maxim'in yerine geliyor

Son oynanan Antalya maçına 11'de başlayan ancak vasat performansı yüzünden 45'te oyundan alınan Alexandru Maxim'le yola devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş yeni isimler üzerine yoğunlaştı.
Konu ile ilgili de İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Takvim'in AS'tan derlediği haberde, Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.