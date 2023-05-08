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Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde çıkışını sürdüren Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. 2023/2024 sezonunda şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, 5 bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:06
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürüyor. Siyah beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

TRT Spor'un haberine göre; defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden

Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla zirve yarışına tutunan Beşiktaş, 34'üncü haftayı maç yapmadan geçirecek.

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