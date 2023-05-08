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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini yenerek yükselişini sürdürmüştü. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle uçuşa geçen Kartal'ı başarıya iten etmenler belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

Antalyaspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen galibiyete ikinci yarıda ulaşan Beşiktaş'taki olumlu havanın tamamı, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle değişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

İşte Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlıları başarıya götüren önemli etkenler:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

GRUPLAŞMA SONA ERDİ

Şenol Güneş öncesinde takımda gerek milliyet gerekse konuştuğu dil gibi farklı gruplara ayrılmıştı. Kötü niyetli olmasa bile, yaşanan bu gruplaşma ekip içi birlikteliğini etkiliyordu. Güneş ile birlikte kaynaşma geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

İSKELET KURULDU

Valerien Ismael döneminde, takımın iskeleti bir türlü kurulamamıştı. Şenol Güneş ile birlikte bu sorun çözüldü. Artık ilk 11, tahmin edilebilir hale geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Güneş'in göreve gelmesi sonrasında Beşiktaş biraz sendelese de, tecrübeli teknik adam sayesinde kazanma alışkanlığı elde edildi. Siyah-beyazlılar, son 6 maçın dördünde (Fenerbahçe, Giresun, Galatasaray ve Antalya) geriye düşse de galip gelmeyi bildi.

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