BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

Antalyaspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen galibiyete ikinci yarıda ulaşan Beşiktaş'taki olumlu havanın tamamı, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle değişti.
Antalyaspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen galibiyete ikinci yarıda ulaşan Beşiktaş'taki olumlu havanın tamamı, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle değişti.
İşte Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlıları başarıya götüren önemli etkenler:
GRUPLAŞMA SONA ERDİ
Şenol Güneş öncesinde takımda gerek milliyet gerekse konuştuğu dil gibi farklı gruplara ayrılmıştı. Kötü niyetli olmasa bile, yaşanan bu gruplaşma ekip içi birlikteliğini etkiliyordu. Güneş ile birlikte kaynaşma geldi.
İSKELET KURULDU
Valerien Ismael döneminde, takımın iskeleti bir türlü kurulamamıştı. Şenol Güneş ile birlikte bu sorun çözüldü. Artık ilk 11, tahmin edilebilir hale geldi.
KAZANMA ALIŞKANLIĞI
Güneş'in göreve gelmesi sonrasında Beşiktaş biraz sendelese de, tecrübeli teknik adam sayesinde kazanma alışkanlığı elde edildi. Siyah-beyazlılar, son 6 maçın dördünde (Fenerbahçe, Giresun, Galatasaray ve Antalya) geriye düşse de galip gelmeyi bildi.