BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş etkisi! Kartal'ı böyle uçurdu

GRUPLAŞMA SONA ERDİ

Şenol Güneş öncesinde takımda gerek milliyet gerekse konuştuğu dil gibi farklı gruplara ayrılmıştı. Kötü niyetli olmasa bile, yaşanan bu gruplaşma ekip içi birlikteliğini etkiliyordu. Güneş ile birlikte kaynaşma geldi.