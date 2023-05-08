Haberler Beşiktaş 2022 yılını yakaladı

2022 yılını yakaladı

Siyah-beyazlı takım, 2022 yılında çıktığı deplasman maçlarında 6 galibiyet toplayabilmişti. Kara Kartal, 2023 yılının henüz Mayıs ayı olmasına rağmen bu rakamı yakalamaşı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş ile bu anlamda da önemli bir başarının altına imzasını atmış oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
2022 yılını yakaladı
Siyah-beyazlı takım, 2022 yılında çıktığı deplasman maçlarında 6 galibiyet toplayabilmişti. Kara Kartal, 2023 yılının henüz Mayıs ayı olmasına rağmen bu rakamı yakalamaşı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş ile bu anlamda da önemli bir başarının altına imzasını atmış oldu.
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