2022 yılını yakaladı

Siyah-beyazlı takım, 2022 yılında çıktığı deplasman maçlarında 6 galibiyet toplayabilmişti. Kara Kartal, 2023 yılının henüz Mayıs ayı olmasına rağmen bu rakamı yakalamaşı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş ile bu anlamda da önemli bir başarının altına imzasını atmış oldu.
Siyah-beyazlı takım, 2022 yılında çıktığı deplasman maçlarında 6 galibiyet toplayabilmişti. Kara Kartal, 2023 yılının henüz Mayıs ayı olmasına rağmen bu rakamı yakalamaşı başardı. Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş ile bu anlamda da önemli bir başarının altına imzasını atmış oldu.