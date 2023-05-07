Weghorst dönüyor

Manchester United'da beklentilerin altında kalan Wout Weghorst'un gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyeceği ileri sürüldü. Manchester Evening News, ManU'nun sezon sonu Hollandalı yıldıza veda edeceğini yazdı. Haberde bonservisi hala İngiliz ekibi Burnley'de olan golcünün tekrar siyah beyazlı takıma kiralanacağı ileri sürüldü.
Manchester United'da beklentilerin altında kalan Wout Weghorst'un gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyeceği ileri sürüldü. Manchester Evening News, ManU'nun sezon sonu Hollandalı yıldıza veda edeceğini yazdı. Haberde bonservisi hala İngiliz ekibi Burnley'de olan golcünün tekrar siyah beyazlı takıma kiralanacağı ileri sürüldü.