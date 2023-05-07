Haberler Beşiktaş Uçmaya devam

Uçmaya devam

Siyah-beyazlılar galibiyet serisine devam etti. Aboubakar (2) ve Cenk’in golleriyle Antalya’yı deviren Kartal, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Uçmaya devam

Beşiktaş, ligde üst üste 4. galibiyetini Antalya'yı 3-1 yenerek aldı. Maça tutuk başlayan ve ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlılar, 32'de Ömer Toprak'ın golüyle soyunma odasına 1-0 geride girdi. 54'te sahneye çıkan Aboubakar, Masuaku'nun serbest atışında topu filelere gönderip skora denge getirdi. 15 dakika sonra bu kez Cenk sahneye çıktı ve durum 2-1 oldu.

BASKILI FUTBOL

Kartal 2. yarıda bulduğu gollerle moral bulurken, baskılı futbolunu daha da artırdı. Onur ve Tayfur'un oyuna girmelerinin ardından hücum gücünü artıran siyah-beyazlılar, 3. golü 90'da yine Aboubakar ile buldu ve 3-1 kazandı. Beşiktaş bu galibiyetle son 10 resmi maçta 9'uncu galibiyetini alırken, galibiyet serisini de 4 maçta çıkardı. Bu sonuçla Beşiktaş 68 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

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