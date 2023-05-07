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Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antalyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:10
Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – FİZİK FARKI

İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı. Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Antalya da oyundan düştü. Onlar da fizik olarak karşılık veremediler. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Beşiktaş'ta ikinci gol geldi. Redmond yine iyi işler yaptı. Ama arkada Welinton var. Bu oyuncu maalesef büyük takım oyuncusu değil. Rakip takım biraz üstüne oynasa tam bir maden. Nitekim Beşiktaş 3'ü de buluyor ve rahatlıyor. Bu bariz gol şansı son haftalarda biraz fazla oluyor. Bu bir yorum işi tabii, tartışılır.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – ABOUATAR

Antalya deplasmanında Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu tatmin edici olmaktan uzaktı. Top kapma ve kaptırma yarışı gibi bir şey izledik. Siyah-Beyazlılar orta sahada bir türlü organize olamazken, Haji Wright başta Antalya forvetlerinin savunma arkasına sarkmasını da önleyemiyorlardı. Ev sahibi takım saman alevi gibi bir parlayıp bir sönerken Kartal bildiğin uyku halindeydi. Taa ki, golü yiyene kadar.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ömer Toprak'ın golünde Welington dibindeki oyuncuya rahat bir kafa vuruşu yaptırınca Mert'in de yapacak bir şeyi kalmadı. Doğal olarak soğuk bir duş yapmış gibi sarsıldı Beşiktaşlı oyuncular. Deyim yerindeyse yedikleri golle uykudan da uyanmış oldular. Golden sonra işin ciddiyetini anlayan, Siyah-Beyazlılar daha bir canlandılar. Devre arasında Şenol hocanın da soyunma odasında fırtına gibi estiğini hesaba katarsak, takımın ikinci yarıda gol olup yağmasını da anlamamız kolaylaşır. Yoksa sadece Maxim çıktı Onur girdi diye değişmedi manzara, fırçalar parlattı Kartal'ın tüylerini bana göre.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aboubakar'ın ilk golünden sonra baskı iyice arttı. Sağ kanadın yetersiz kaldığını gören Güneş, dağınık oynayan Roiser'i çıkarıp Tayfur Bingöl'ü sağ öne koydu ve Onur'u da geriye çekti. Önce, Welington'un eveleyipgevelediği topa Tosun Paşa, "Öyle vurulumaz, böyle vurulur" diyerek maçın yakasına yapıştı, ardından Tayfur Bingöl'ün getirdiği topta Aboubakar, Van Persie'ye selam gönderen golü tavana çaktı. Mete Kalkavan'ın VAR uyarısıyla Bünyamin'e gösterdiği kırmızı kart, topun yönüne bakıldığında doğru karar gibi görünüyor. Aboubakar'a yapılan penaltı konusunda VAR'ın uyarmaması bence yanlıştı.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – KARTAL'IN ŞAKASI YOK

Beşiktaş ilk 45 dakikada bir şey yapmadığı gibi rakibine bariz gol şansları da verdi. Mert Günok bu sezon oynadığı her maçta olduğu gibi ilk devrede iki önemli kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu. Salih Uçan'ın yokluğunda Maxim hem yerini yadırgadı, hem de Gedson'u etkisizleştirdi. Şunu gördük ki; Salih takımın olmazsa olmazı olmuş. Antalyaspor'un önde girdiği ilk yarının ardından yedek kulübesi zayıf olduğunu söyleyenlere en güzel yanıtı siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş verdi. Onur'u, yedek kulübesinden sağa çeken Güneş, bu oyuncunun önüne de Tayfur Bingöl'ü almasıyla maçı da Beşiktaş'a kazandırdı. Tayfur harika bindirmelerle Antalyaspor'u darmadağın ederken bir yıldız gibi parladı. Son 20 dakikada sol kanatta da Masuaku sazı eline alınca, Beşiktaş'ın bu zor deplasmandan 3 puan alması için yetti de arttı bile...

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aboubakar'ın fırsatçılığını iki golle süslemesi ve en önemlisi Cenk Tosun'la uyumu Beşiktaş'ın artı özelliğiydi. Welinton zaman sırıtsa da Saiss tecrübesiyle klasını konuşturdu. Açık ve net; Romain Saiss sezon sonunda sa-tıl-ma-sın! Beşiktaş'ın galibiyetinde ben Şenol Güneş'e ve şapkamı çıkarırım. Harika hamlelerle maçın kaderini değiştiren isim oldu. Dortmund stajını Antalya'da yapan Nuri Şahin'in Antalyaspor'u disiplinli oynamasına rağmen hücumda pas organizasyonlarını iyi yapamadı. Ev sahibi son 10 dakikada 10 kişi kaldıktan sonra teslim bayrağını çekmek zorunda kaldı. Hakem Mete Kalkavan dün iyi bir maç yönetti diyenler olabilir. Ancaaak! Ev sahibinin golü öncesi asisti yapan Fernando'yu ikinci sarı karttan oyundan atmaması büyük hataydı.

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