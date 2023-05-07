Şenol Güneş'e özel pankart

Beşiktaş taraftarları Antalya'da takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı. 90 dakika boyunca destek verdi. Şenol Güneş'e tam destek veren siyah-beyazlıların pankartı dikkat çekti. Tribündenki pankartta, "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş taraftarları Antalya'da takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı. 90 dakika boyunca destek verdi. Şenol Güneş'e tam destek veren siyah-beyazlıların pankartı dikkat çekti. Tribündenki pankartta, "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" ifadeleri yer aldı.