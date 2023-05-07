Haberler Beşiktaş Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Duble yapan Aboubakar son 9 maçta 10 gole ulaştı. 4 haftalık özlemine son veren Cenk Tosun da bu sezon 13. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Muhteşem ikili

Beşiktaş'ın geriye düştüğü Antalyaspor deplasmanında golcüleri sahneye çıktı. Devre arasında geldikten sonra siyah-beyazlı ekibi adeta sırtlayan Vincent Aboubakar, iki golle geceye damgasını vurdu. G.Saray derbisinde de nefis bir gol atan Kamerunlu forvet, 54. dakikada Antalya ağlarına ilk golünü yolladı. Masuaku'nun ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan Aboubakar, geri dönüşün fitilini ateşleyen isim oldu.

ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Aboubakar 89'da ise Tayfur'dan aldığı topta ayağı kaymasına rağmen şık bir vuruşla ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son 9 haftada 10. golüne ulaşan Aboubakar maç sonrası, "Asla bırakmıyoruz. Bizim takım ruhumuz var. Asla da bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. Cenk Tosun da Antalyaspor karşısında 4 haftalık gol özlemine son vermeyi başardı. 84'te ceza alanında sert ve düzgün vuran 'Tosun Paşa' takımını öne geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 13 gole ulaştı.

ŞANSIMIZ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geri dönüşten dolayı oyuncularını tebrik etti. İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten tecrübeli hoca, "İkinci yarıya golle başlamak bizim açımızdan daha iyi oldu. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi. İkinci yarıda daha bir oyun ortaya koyduk ve geri dönüşle kazandık. Mutluyuz, tüm takımı kutluyorum. Ligde şansımız devam ediyor. Biz de bunu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Takibi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab'a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!
Hadise, Ebru Gündeş hakkında ilk defa konuştu! "Benim kimseyle..."
Cimbom'da yıldız isim ayrılık kararı aldı!
Sağa yeni aday! Boey giderse Cimbom onu getirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'ten Weghorst kararı!
Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Son dakika deprem mi oldu 7 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! 01:41
Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! 01:40
İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! 01:10
Şimşek fırtınası Şimşek fırtınası 01:10
İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! 01:10
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:55
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? 00:55
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? 00:55
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 00:55
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:55
Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! 00:55
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 00:55