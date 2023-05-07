Muhteşem ikili

Beşiktaş'ın geriye düştüğü Antalyaspor deplasmanında golcüleri sahneye çıktı. Devre arasında geldikten sonra siyah-beyazlı ekibi adeta sırtlayan Vincent Aboubakar, iki golle geceye damgasını vurdu. G.Saray derbisinde de nefis bir gol atan Kamerunlu forvet, 54. dakikada Antalya ağlarına ilk golünü yolladı. Masuaku'nun ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan Aboubakar, geri dönüşün fitilini ateşleyen isim oldu.

ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Aboubakar 89'da ise Tayfur'dan aldığı topta ayağı kaymasına rağmen şık bir vuruşla ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son 9 haftada 10. golüne ulaşan Aboubakar maç sonrası, "Asla bırakmıyoruz. Bizim takım ruhumuz var. Asla da bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. Cenk Tosun da Antalyaspor karşısında 4 haftalık gol özlemine son vermeyi başardı. 84'te ceza alanında sert ve düzgün vuran 'Tosun Paşa' takımını öne geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 13 gole ulaştı.

ŞANSIMIZ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geri dönüşten dolayı oyuncularını tebrik etti. İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten tecrübeli hoca, "İkinci yarıya golle başlamak bizim açımızdan daha iyi oldu. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi. İkinci yarıda daha bir oyun ortaya koyduk ve geri dönüşle kazandık. Mutluyuz, tüm takımı kutluyorum. Ligde şansımız devam ediyor. Biz de bunu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Takibi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.