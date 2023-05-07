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Benfica Ersin için şartları zorluyor

Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye düşen Ersin Destanoğlu için Benfica iddiaları güçleniyor. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin kaleye takviye 3 kişilik bir liste hazırladığı ve bu isimlerden birinin de Destanoğlu olduğu yazıldı. Genç kaleci için sezon sonu teklif yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Benfica Ersin için şartları zorluyor
Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye düşen Ersin Destanoğlu için Benfica iddiaları güçleniyor. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin kaleye takviye 3 kişilik bir liste hazırladığı ve bu isimlerden birinin de Destanoğlu olduğu yazıldı. Genç kaleci için sezon sonu teklif yapılacağı ifade edildi.
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