Benfica Ersin için şartları zorluyor

Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye düşen Ersin Destanoğlu için Benfica iddiaları güçleniyor. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin kaleye takviye 3 kişilik bir liste hazırladığı ve bu isimlerden birinin de Destanoğlu olduğu yazıldı. Genç kaleci için sezon sonu teklif yapılacağı ifade edildi.
ŞenolGüneş'in gelişiyle kulübeye düşen Ersin Destanoğlu için Benfica iddiaları güçleniyor. A Bola'nın haberine göre Portekiz ekibinin kaleye takviye 3 kişilik bir liste hazırladığı ve bu isimlerden birinin de Destanoğlu olduğu yazıldı. Genç kaleci için sezon sonu teklif yapılacağı ifade edildi.