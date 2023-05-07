Haberler Beşiktaş 11 haftanın lideri

11 haftanın lideri

Siyah beyazlı takımın yükselişi istatistiklerine de yansıdı. Son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen ve Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Beşiktaş, söz konusu süreçte en fazla puan toplayan takım oldu. Kartal 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan topladı. Beşiktaş ayrıca en yüksek gol averajına (+18) sahip ekip konumunda.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
11 haftanın lideri
Siyah beyazlı takımın yükselişi istatistiklerine de yansıdı. Son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen ve Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Beşiktaş, söz konusu süreçte en fazla puan toplayan takım oldu. Kartal 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan topladı. Beşiktaş ayrıca en yüksek gol averajına (+18) sahip ekip konumunda.
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