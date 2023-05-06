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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçı sonrası flaş hakem açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:47
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçı sonrası flaş hakem açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, onlardan daha fazlasını bekliyorum. Son 3 maç da olsa bunun devamını bekliyorum, oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı. Sonrasında galibiyetler gelir.

Bugün sadece kazanmayı düşününce oyun ikinci plandaydı. Rakibi oyuna ortak ettiğimiz anlar oldu. İlk yarı orta sahada sorun yaşadık. İkinci yarı toparladık. Kazanmak güzel. İsteğimiz güzel. Daha iyi olmalıyız elbette ama oyuncularımla gurur duyuyorum.

Hakemle ilgili konuşmuyorum. Kırmızı kart, penaltı, değil, faul... Yanlış kararlar, doğru kararlar veriliyor. Herkes konuşuyor. Van'da da, Kayseri'de de, Trabzon'da da, Antalya'da da, her şehirde, herkes yorum yapıyor. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın.

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