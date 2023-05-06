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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de derbi galibiyetiyle şampiyonluk umutlarını yeniden yeşerten Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar'ın performansı, eski takımı Al Nassr'ı pişman ettirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Süper Lig'de son olarak sahasında Galatasaray'ı mağlup eden ve şampiyonluk için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta Aboubakar rüzgarı esiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen Kamerunlu yıldız, attığı gollerle 3. Beşiktaş döneminde de adından sıkça söz ettiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bedelsiz transfer olan Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Performansıyla dikkat çeken golcü için Suudi basını Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 12 maça çıkan Aboubakar, 8 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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