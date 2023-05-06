BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar pişman ettirdi! "Ronaldo acı çekiyor"

Süper Lig'de son olarak sahasında Galatasaray'ı mağlup eden ve şampiyonluk için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta Aboubakar rüzgarı esiyor.
Süper Lig'de son olarak sahasında Galatasaray'ı mağlup eden ve şampiyonluk için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta Aboubakar rüzgarı esiyor.
Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen Kamerunlu yıldız, attığı gollerle 3. Beşiktaş döneminde de adından sıkça söz ettiriyor.
Performansıyla dikkat çeken golcü için Suudi basını Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı.
Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı.
Kamerunlu golcünün siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.