Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Her maçı kazanmak istediklerini belirten golcü oyuncu, ısrarla devam ettiklerini söyledi.



İşte o sözler...



Aboubakar: Her maçı kazanmak için oynuyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Çok önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Her maçı kazanmak için oynayacağız.

Kalitemiz var. Bazen zor anlar yaşıyoruz ama takım ruhunu göstererek maçları çeviriyoruz. Israrla devam ediyoruz. İlk golü bulduk, ısrarla ikinciyi aradık. Takım ruhunu sergiledikçe öz güven kazanıyoruz.