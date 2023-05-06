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Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor 'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:32
Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Amir Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında ritmimizi bulduk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 maçtaki tüm puanlara talibiz." dedi.

Ayrıca, "Galatasaray maçının başında da aynı şekilde ritmimizi bulamadık ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de aynısı oldu. İlk 30 dakikadan sonra sorunu çözdük, oyunu da domine ettik. En iyi gol Aboubakar'ın golü." ifadelerini kullandı.

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