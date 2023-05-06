Haberler Beşiktaş ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - BJK maçı detayları!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - BJK maçı detayları!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup eden siyah beyazlılar, seriyi dürdürmek istiyor. Mücadeleye sayılı saatler kala maçın yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:20
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - BJK maçı detayları!

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 3. hafta maçında, Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile devam ediyor. Antalya Stadı'na konuk olan siyah beazlılar, son maçta Galatasaray'ı mağlup edip zirve yarışında puan farkını düşürmelerinin ardından mutlak 3 puan için yarışacak. Derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N'Koudou kadroda yer almazken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Leite, Floranus, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

Beşiktaş: Mert, Onur, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Cenk, Redmond, Aboubakar

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