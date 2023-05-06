Antalyaspor 1-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu.

Beşiktaş kritik mücadelede Antalyaspor'un konuğu oldu.

Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede gol perdesini 32. dakikada Antalyaspor'dan Ömer Toprak açtı.

İlk yarı bu golle Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarının 54. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 83. dakikasında Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ardından 84. dakikada Beşiktaş'ta sahneye Cenk Tosun çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelede 90. dakikada Aboubakar bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetmeyi başardı.

Maç bu gollerle Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, ligde 68 puanla 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.