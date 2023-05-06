Antalyaspor 1-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu.
Beşiktaş kritik mücadelede Antalyaspor'un konuğu oldu.
Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Mücadelede gol perdesini 32. dakikada Antalyaspor'dan Ömer Toprak açtı.
İlk yarı bu golle Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmada ikinci yarının 54. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar skoru 1-1'e getirdi.
Maçın 83. dakikasında Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ardından 84. dakikada Beşiktaş'ta sahneye Cenk Tosun çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelede 90. dakikada Aboubakar bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetmeyi başardı.
Maç bu gollerle Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, ligde 68 puanla 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.
Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.