Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın Fabio Borini aşkı yeniden alevlendi.
Beşiktaş'ın Fabio Borini aşkı yeniden alevlendi.
Devre arasında da İtalyan yıldızı kadrosuna katmaya çalışan ancak sonuç alamayan siyah-beyazlılar transferde yeniden devreye girdi.
Karagümrük'teki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için harekete geçen Kara-Kartal, görüşmeleri ilerletti.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son aşamaya geldi.
Transferde mutlu sona çok yaklaşan Kartal, yeni sezon öncesi ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Tarafların her konuda anlaşmaya varmasının ardından sezon biter bitmez imzalar atılacak.
Bu sezonki performansıyla göz kamaştıran ve Süper Lig'e damga vuran Borini, forma giydiği 29 maçta 20 gol ve 9 asistlik katkı verdi.