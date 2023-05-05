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Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, İtalyan yıldız Fabio Borini'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir süredir 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılar, yaptığı temaslarda son aşamaya geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:40
Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

Beşiktaş'ın Fabio Borini aşkı yeniden alevlendi.

Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

Devre arasında da İtalyan yıldızı kadrosuna katmaya çalışan ancak sonuç alamayan siyah-beyazlılar transferde yeniden devreye girdi.

Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

Karagümrük'teki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için harekete geçen Kara-Kartal, görüşmeleri ilerletti.

Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

Transferde mutlu sona çok yaklaşan Kartal, yeni sezon öncesi ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Transfer gerçekleşiyor! Fabio Borini Süper Lig devine

Tarafların her konuda anlaşmaya varmasının ardından sezon biter bitmez imzalar atılacak.

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