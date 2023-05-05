Kartallar Antalya yolcusu

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.