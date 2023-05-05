Haberler Beşiktaş Kartallar Antalya yolcusu

Kartallar Antalya yolcusu

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Kartallar Antalya yolcusu
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38