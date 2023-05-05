BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

Serdar Saatçı, sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer oldu. Genç futbolcu, siyah-beyazlı takım hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Serdar Saatçı, sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer oldu. Genç futbolcu, siyah-beyazlı takım hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAKİ KARNESİ
Serdar Saatcı, Beşiktaş forması ile toplamda 15 resmi müsabakada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 kez gol atıp 1 kez de asist yaptı.
Genç defans oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini ve Valerien Ismael ile yaşadıklarını Tivibu Spor'da anlattı.
MORALİM BOZULDU
Serdar, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Bir sonraki maçta 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Açıklanan kadroyu görünce moralim bozuldu.
CAMI KIRDIM VE KAPIYI TEKLEMELEDİM!
Oyuna geç girdim ve erken oyundan alındım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı.
HOCANIN KARARI
Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." ifadelerini kullandı.