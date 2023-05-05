BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

HOCANIN KARARI

Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." ifadelerini kullandı.