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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

Sezon başında siyah-beyazlılar'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Portekiz Ligi takımlarından Braga'ya transfer olan geçn defans oyuncusu Serdar Saatçı, ayrılıpa götüren süreçle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaların tamamı... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

Serdar Saatçı, sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer oldu. Genç futbolcu, siyah-beyazlı takım hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

BEŞİKTAŞ'TAKİ KARNESİ

Serdar Saatcı, Beşiktaş forması ile toplamda 15 resmi müsabakada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 kez gol atıp 1 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

Genç defans oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini ve Valerien Ismael ile yaşadıklarını Tivibu Spor'da anlattı.

MORALİM BOZULDU

Serdar, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Bir sonraki maçta 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Açıklanan kadroyu görünce moralim bozuldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

CAMI KIRDIM VE KAPIYI TEKLEMELEDİM!

Oyuna geç girdim ve erken oyundan alındım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Serdar Saatçı'dan flaş itiraf! "Camları kırdım!"

HOCANIN KARARI

Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." ifadelerini kullandı.

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