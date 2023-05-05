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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:06
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da hareket edecek uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.


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