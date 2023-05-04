Öncelik Beşiktaş

Sezon başında ezeli rakiplerden teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Nathan Redmond kararını verdi. Son dönemde bazı menajerlerin, "Seni yüksek rakamlara başka kulüplere götürebiliriz" dediği Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, "Türkiye'de sadece Beşiktaş" dedi. Redmond, "Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen tekliflere de açığım. Ancak Türkiye seviyesindeki ligler için Beşiktaş'ı değiştirmem" ifadelerini kullandı
Sezon başında ezeli rakiplerden teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Nathan Redmond kararını verdi. Son dönemde bazı menajerlerin, "Seni yüksek rakamlara başka kulüplere götürebiliriz" dediği Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, "Türkiye'de sadece Beşiktaş" dedi. Redmond, "Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen tekliflere de açığım. Ancak Türkiye seviyesindeki ligler için Beşiktaş'ı değiştirmem" ifadelerini kullandı