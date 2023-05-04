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Sezon başında ezeli rakiplerden teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Nathan Redmond kararını verdi. Son dönemde bazı menajerlerin, "Seni yüksek rakamlara başka kulüplere götürebiliriz" dediği Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, "Türkiye'de sadece Beşiktaş" dedi. Redmond, "Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen tekliflere de açığım. Ancak Türkiye seviyesindeki ligler için Beşiktaş'ı değiştirmem" ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Öncelik Beşiktaş
Sezon başında ezeli rakiplerden teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Nathan Redmond kararını verdi. Son dönemde bazı menajerlerin, "Seni yüksek rakamlara başka kulüplere götürebiliriz" dediği Jamaika asıllı İngiliz oyuncu, "Türkiye'de sadece Beşiktaş" dedi. Redmond, "Avrupa'nın 5 büyük liginden gelen tekliflere de açığım. Ancak Türkiye seviyesindeki ligler için Beşiktaş'ı değiştirmem" ifadelerini kullandı
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