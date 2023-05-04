Muleka kalabilir

Sezon sonunda gönderilecek iddiaları artan Muleka için teknik direktör Güneş'in raporunun çok farklı olduğu öğrenildi. Güneş'in Muleka'yı kazanmak istediği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Gelecek sezon için oyuncuyu kazanmak isteyen Şenol Güneş, Muleka'nın takıma ciddi katkı sağlayacağını da düşünüyor. Muleka için son kararı Güneş verecek. 23 yaşındaki futbolcu son 9 lig müsabakasında sadece 31 dakika süre alabildi.
Sezon sonunda gönderilecek iddiaları artan Muleka için teknik direktör Güneş'in raporunun çok farklı olduğu öğrenildi. Güneş'in Muleka'yı kazanmak istediği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Gelecek sezon için oyuncuyu kazanmak isteyen Şenol Güneş, Muleka'nın takıma ciddi katkı sağlayacağını da düşünüyor. Muleka için son kararı Güneş verecek. 23 yaşındaki futbolcu son 9 lig müsabakasında sadece 31 dakika süre alabildi.