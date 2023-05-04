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Çebi iddialı konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pazar akşamı oynanan derbiyi kazandıktan sonda birçok hesabın değiştiğini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğu ifade ederek "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Çebi iddialı konuştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pazar akşamı oynanan derbiyi kazandıktan sonda birçok hesabın değiştiğini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğu ifade ederek "Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" yorumunu yaptı.
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