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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 15:35
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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