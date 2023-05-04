Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.