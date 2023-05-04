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Abou pişmanlığı

AL Nassr'dan bedelsiz transfer olan Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı. Performansıyla dikkat çeken golcü için Suudi basını Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı. Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Abou pişmanlığı
AL Nassr'dan bedelsiz transfer olan Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı. Performansıyla dikkat çeken golcü için Suudi basını Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı. Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı.
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