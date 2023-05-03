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Yeniler uçurdu

Beşiktaş’ta; G.Saray galibiyetinin mutluluğu yaşanırken yeni transferlerin takıma monte edilmesiyle yakalanan müthiş seri de zirve için umutlandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Yeniler uçurdu

Siyah-beyazlılar gözünü yeniden zirveye dikti. Beşiktaş, ezeli rakibi G.Saray'ı Vodafone Park'ta 3-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü. Alınan üç gollü zafer camiayı sevince boğarken Beşiktaş, kaybetmeme serisini 10 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar bu süreçte biri hükmen 8 galibiyet alırken devre arası takviyelerinin takıma katılmasıyla bambaşka bir takım ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, yine devre arasında gelen Aboubakar'ın yanı sıra Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i takıma monte ederken Maxim de genelde sonradan şans buldu.

COLLEY'E GÜVEN

Beşiktaş'ın Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley, Güneş'in vazgeçilmezi olurken 8 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Colley, Tayyip Talha ve sonrasında Saiss ile iyi bir ikili oluşturdu. Derbide ağrılarına rağmen oynayan Colley müdahaleleri ile alkış aldı.

İLK GOLÜ DERBİDE

Beşiktaş'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadizahmetovic, Galatasaray derbisinde ilk golünü attı. Sarı kart cezası nedeniyle sadece Trabzonspor maçını kaçıran Amir, Beşiktaş'ta oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı.

ROSIER GERİ ÖNDÜ

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Onur Bulut, ilk 6 maçta da ilk 11'de şans buldu. Son derbide kulübede oturan Onur'un gelişiyle sağ bekte uzun bir aradan sonra rekabet oluşurken Rosier'in performansı da eski günlerine dönmeye başladı.

ABOU BAMBAŞKA

Beşiktaş'a devre arasında dönen Aboubakar, ilk 4 maçta sessiz kalmıştı. Kamerunlu golcü, yeni transferlerin monte edildiği takımda bambaşka bir kimliğe büründü. Abou, Antalyaspor maçından sonraki 8 maçta 8 gol atarken Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini boş geçmedi.

MAXIM GÜÇ KATTI

Beşiktaş'ın G.Antep'ten kiraladığı Maxim ise genelde sonradan oyuna dahil oldu. Rumen futbolcu, sadece Trabzonspor maçına 11'de başladı. Oynadığı dakikalarda beğeni toplayan Maxim'in bonservisinin alınıp alınmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

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