Pes etmeyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam yapılan antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Pazar günü alınan derbi galibiyeti sonrası herkesin moralinin yerinde olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "F.Bahçe ve G.Saray yenebiliyoruz. Oyun olarak üstünlük sağlayabiliyoruz. G.Saray avantajlı, ikisi de bizden avantajlı ama yarın yan yana gelirsek puanlarda, averaj bir avantaj olacak. Ama şu anda onlara hiç bakmıyorum ben" dedi ve şöyle devam etti:

AYAKTA KALMAK ŞART

"Sonunda nasıl biteceği önemli. Arzum Beşiktaş'ın şampiyon olması. Şampiyonluk dışında sonucu başarılı kabul etmiyoruz. Ama bugün de bulunduğumuz durumda pes edeceksek sahaya çıkmamamız lazım. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli. Sorunları olduğunda daha çok kenetlenmeli. Biz de onu yapmaya çalıştık. Bu maçı kaybetsek, o kadar gelen seyirci moralsiz olacaktı. Maddi-manevi oyuncu kayıplarımız olacaktı. Şimdi bakıyorum oyuncuların hepsi mutlu."

İŞLER KARIŞTI

Ligdeki sıralamaya bakmadan, her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçtan sonra da analizimizi yapacağız. Bugün de aynısını yaptık. Maçtan önce düşündüğümüz şeylerin hayata geçmesi bizi mutlu etti. Lideri yendik ama şampiyonluk getirmedi bize. Birincinin yerine geçmedik. Kalan maçlarımızı kazanarak ligi kapatacağız. Yerimiz ne olur bilmiyoruz. Alınan bir karardan dolayı lig düşme sayısı azalınca, ligin seyrinde de bazı işler karıştı bence.

ABOUBAKAR'A ZAMAN LAZIM

Weghorst ile Aboubakar'ı kıyaslamak istemiyorum. İkisi de iyi oyuncu. Weghorst bizle gol attı, Aboubakar daha önce de bizimleydi. Şimdi de bizimle. Yetenekleri, oyuncu karakteri ve ait olma duygusuyla çok ön planda ama hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yeteneklerini tartışmıyorum. O da kapatmak için çalışıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta iyi işler yaptı, şimdi de yapıyor. Memnunuz ondan.

TALHA'NIN YERİNE BİRİNİ ALABİLİRİZ!

Biz eldeki oyunculardan faydalanıp, onları tutmak istiyoruz. Masuaku ve Saiss da gidebilirdi. Rosier de bizim oyuncumuz. Tayfur'un opsiyonu var, uyumluysa, olumluysa değerlendirilir. İyi bir karakter. Aynı şekilde Redmond ve Welinton var. Rosier ve Onur'dan memnunuz. İkisinden biri gitmek istiyorsa, o da oturulur ve konuşulur. Elimizde sakatlanan bir oyuncu var Tayyip Talha. Seneye ne zaman gelecek? Onun yerine de oyuncu bakacağız.

DELE ALLI GİTTİ GELMEDİ

Elinizde bir oyuncu varsa, mümkünse kazanmaya çalışıyoruz. Bizim de kazanamadığımız bir oyuncular var. Dele Alli sakatım diye gitti. Sonra baktık ameliyat oldu sonra gelmedi. Ondan sonra yönetim takip ediyor. Büyük paraya mal olan bir oyuncunun hem katkısı yok hem de gidiyorsa bunun bedelini kulüp değil oyuncunun ödemesi gerekiyor. Aynı şey N'Koudou için de geçerli.

BEKLENMEDİK KAYIPLAR!

İşimizi iyi yaparsak, eleştiri olur ama eleştirilerden etkilenerek daha doğruyu yakalarız. Oyun olarak iyi olsak da, sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz. Bizim dönemimizde beklenmeyen puanlar da kaybettik. Ama oyun olarak umut vermek, camianın güvenini ve moralini arttırıyor.

MOTİVASYONUMUZ GÜZEL

Hava güzel, saha güzel. Maç da öyleydi. Ama o güzelliği yapan oynanan oyundur, oyuncuların arzusu, taraftarın beklediği coşku, birlikte hareket etmek, pes etmemek, oyunun bütün gereklerini yerine getirmektir. 45 bin seyircinin önünde mahcup olmamak güzel. Sağlığınız yerinde değilse, işiniz iyi değilse güneş vursa da olur vurmasa da olur. Güzellikler önce içimizde sonra dışarıda olur. İç, dış motivasyonumuz bugün itibariyle yerinde.

ANTALYA ZOR MAÇ

Oyun anlayışı, fiziksel, taktik olarak iyi durumdayız. Antalya maçında neler yapabileceğimizi göreceğiz. Zor bir maç Antalya maçı. Organize bir takım, savunmayı iyi yapabilen bir takım. Önde hareketli oyuncuları var. Kendi sahamızda 2 puan kaybettik onlara. Onu da aldığımızda daha moralli oluruz.

SALİH VE COLLEY BELİRSİZ

Takımımızda Salih ve Omar Colley gibi hafif de olsa sakatlıkları olan isimler var. Salih ve Omar Colley'i takip edeceğiz. Diğerleri yorgun, bugün yoklar ama yarın olacaklarını düşünüyorum. Sayımız azaldı. Her maçta böyle olsa oyuncu kalmaz. Demek ki çok çalıştılar. Böyle bir maçtan sonra bir gün daha dinlenmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum.