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Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki futbolcu pek çok takımın radarındayken Rodriguez için sürpriz bir takım daha talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş şimdiden gelecek sezon planlamalarına geçti. Siyah beyazlılar kadrosuna katacağı yıldız isimlerle gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Bu anlamda Beşiktaş'ta gündeme gelen oyunculardan birisi ise James Rodriguez. Siyah beyazlıların yakından ilgilendiği James Rodriguez için yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Kolombiya basınından Semana'da yer alan haberde James Rodriguez ile en çok ilgilenen takımların Brezilya ekibi Botafogo ve Beşiktaş olduğu kaydedildi. Oyuncu için Güney Amerika ekibi Botafogo'nun teklif bile sunduğu ancak James'in ekonomik nedenlerle bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Haberin devamında ise futbolcu için son olarak Endonez ekibi Persib Bandung'un devreye girdiği aktarıldı. Yer alan haberde bu transferin gerçekleşmesi ülke futbolu adına da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Endonez ekibi Persib Bandung, şimdilerde emekli olan Ganalı ünlü futbolcu Michael Essien'i kadrosuna katmıştı. Ülke futbolunda bu transfer büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde sürpriz engel!

Son olarak ise James Rodriguez'in adının Persib Bandung ile anılmasının ülke futbolunda heyecanla karşılandığı vurgulandı.

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