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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların bonservisini almak istediği Tayfur Bingöl, sürpriz bir karar verdi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı derbide mağlup eden Beşiktaş, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Eski hocası Francesco Farioli, prensipte anlaştığı İngiltere Championship ekibi Sunderland'e tecrübeli oyuncuyu da götürmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 25 karşılaşmada görev aldı ve 1 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 2.1 milyon euro...

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