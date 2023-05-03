BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl'den sürpriz transfer kararı!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı derbide mağlup eden Beşiktaş, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı derbide mağlup eden Beşiktaş, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.
Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.
Eski hocası Francesco Farioli, prensipte anlaştığı İngiltere Championship ekibi Sunderland'e tecrübeli oyuncuyu da götürmeyi planlıyor.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 25 karşılaşmada görev aldı ve 1 asiste imzasını attı.
Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 2.1 milyon euro...