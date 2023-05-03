Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Güneş'in sakatlığı sebebiyle Tayyip Talha Saruç'un yerine oyuncu bakacaklarını açıklamasının ardından transferde öncelik stoper bölgesine verildi.
Siyah-beyazlıların listesinde Süper Lig'den bir oyuncu öne çıkıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Konyaspor'da forma giyen Francisco Calvo'yu takibe aldığını duyurdu.
Romano, Kosta Rikalı stoperi takip eden başka takımların da olduğunu, ancak Beşiktaş'ın daha yakından izlediği belirtildi.
30 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezonun başında MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes'den Konyaspor'a transfer oldu.
Calvo, 27'si lig, 4'ü Avrupa ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giyerken, 4 gol kaydetti.