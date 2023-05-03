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Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de dikkatleri üzerine çeken bir futbolcuyu takibe aldı. İşte detaylar… (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:49
Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Güneş'in sakatlığı sebebiyle Tayyip Talha Saruç'un yerine oyuncu bakacaklarını açıklamasının ardından transferde öncelik stoper bölgesine verildi.

Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Siyah-beyazlıların listesinde Süper Lig'den bir oyuncu öne çıkıyor.

Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Konyaspor'da forma giyen Francisco Calvo'yu takibe aldığını duyurdu.

Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

Romano, Kosta Rikalı stoperi takip eden başka takımların da olduğunu, ancak Beşiktaş'ın daha yakından izlediği belirtildi.

Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu!

30 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezonun başında MLS ekiplerinden San Jose Earthquakes'den Konyaspor'a transfer oldu.

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