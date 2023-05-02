Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'le geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'le geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nathan Redmond, özellikle son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.
İngiliz futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 26 maça çıktı.
Redmond, 6 gol ve 6 asist kaydederek 12 gole direkt katkıda bulundu.