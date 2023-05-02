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Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'a hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:47
Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'le geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Siyah-beyazlıların sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nathan Redmond, özellikle son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.

Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Milliyet'in haberine göre; sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş ile Redmond'ın yolları ayrılacak.

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