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Süper Lig'de 32. haftanın seyirci sayısında lider Beşiktaş!

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından stadyumlara giriş yapan seyirci sayısı ise belli oldu. Tribünde haftanın lideri Beşiktaş oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:01
Süper Lig'de 32. haftanın seyirci sayısında lider Beşiktaş!

Süper Lig'de 32. hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla sona erdi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

Haftanın en kritik maçında ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın, Beşiktaş'a puan kaybetmesi sonrası ise sarı lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

DERBİ EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇ OLDU

Öte yandan, Süper Lig'in 32. haftasında stadyumlara giriş yapan seyirci sayısı da belli oldu. Bu anlamda Beşiktaş - Galatasaray maçı haftanın en çok seyircili maçı oldu.

İŞTE 32. HAFTANIN SEYİRCİ SAYILARI

Alanyaspor-Ümraniyespor: 2496
Fatih Karagümrük-Antalyaspor: 502
Konyaspor-Trabzonspor: 11911
Sivasspor-Fenerbahçe: 12622
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 11979
Beşiktaş-Galatasaray: 39165
İstanbulspor-Giresunspor: 2936

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