Süper Lig'de 32. haftanın seyirci sayısında lider Beşiktaş!

Süper Lig'de 32. hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla sona erdi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

Haftanın en kritik maçında ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın, Beşiktaş'a puan kaybetmesi sonrası ise sarı lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

DERBİ EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇ OLDU

Öte yandan, Süper Lig'in 32. haftasında stadyumlara giriş yapan seyirci sayısı da belli oldu. Bu anlamda Beşiktaş - Galatasaray maçı haftanın en çok seyircili maçı oldu.

İŞTE 32. HAFTANIN SEYİRCİ SAYILARI

Alanyaspor-Ümraniyespor: 2496

Fatih Karagümrük-Antalyaspor: 502

Konyaspor-Trabzonspor: 11911

Sivasspor-Fenerbahçe: 12622

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 11979

Beşiktaş-Galatasaray: 39165

İstanbulspor-Giresunspor: 2936

