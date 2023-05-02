Şenol Güneş Galatasaray derbisi sonrası Aboubakar'la ne konuştu? İşte o sözler

Ligin tepesi alev aldı. Bunda önce Fenerbahçe, sonra da Galatasaray'ı yenerek payınız büyük. Kalan haftalarda hem kendi şansınızı hem de rakiplerinizin şansını nasıl yorumlarsınız?

Büyük takımların kendi arasındaki maçlar her zaman gündemin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü bir geçmiş var, bir dostluk var ve gelecekte de hep böyle olacak. Kazanıp, kaybetmek önemli ama sonuçta ne olacağı daha önemli ve en çok merak edilen konu. Bizim birbirimizle oynadığımız maçlar şampiyonlukla eşdeğer. Biz rakiplerimizi yendik ama şampiyonluk şansını henüz yakalayamadık. Ama geriden gelen bir takım olarak üçüncüyüz. Sonuçlardan mutluyuz ama bulunduğumuz yerden mutlu değiliz.