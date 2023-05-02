Nokta atışı transferler

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular, sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor. Aboubakar, Amir, Colley, Maxim ve Onur, takıma önemli katkı verirken, kadroda da ciddi bir rekabet ortamı oluşmasını sağladı. Bu oyunculardan Aboubakar, Colley, Amir ve Onur birçok maçta ilk 11'de sahaya çıktı
Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular, sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor. Aboubakar, Amir, Colley, Maxim ve Onur, takıma önemli katkı verirken, kadroda da ciddi bir rekabet ortamı oluşmasını sağladı. Bu oyunculardan Aboubakar, Colley, Amir ve Onur birçok maçta ilk 11'de sahaya çıktı