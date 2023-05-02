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Beşiktaş konuk olacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 21:06
Beşiktaş konuk olacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, dar alanda minyatür kale maçlarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği derbide forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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