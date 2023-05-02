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8. harika Aboubakar

Son 8 maçta 8 gol atan Kamerunlu forvet Aboubakar, Weghorst’un 16 maçta attığı 8 golü şimdiden yakaladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
8. harika Aboubakar

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Aboubakar, sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın forveti olarak görev yapan Weghorst'un 16 lig maçında attığı 8 gole, oynadığı son 8 karşılaşmadaki performansıyla ulaştı. Ocak'ta Beşiktaş'taki 3. dönemine başlayan Vincent Aboubakar, peş peşe attığı gollerle Weghorst'un yokluğunu unutturdu.


4 MAÇTA SUSKUNDU


Beşiktaş formasını ligin 20'nci haftasındaki Yukatel Kayserispor maçında giymeye başlayan Kamerunlu forvet, ilk 4 maçında takımına gol katkısı veremedi. Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında statü gereği görev yapamayan Aboubakar, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda siyah-beyazlı takımın gol yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi.


SONRADAN AÇILDI


Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor (2) maçlarında 6 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, 0-0 sona eren Trabzonspor karşılaşmasında skor üretemedi ancak daha sonra oynanan HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray müsabakalarında yine taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.


120 DAKİKADA BİR GOL ATTI


Aboubakar, tüm gollerini 960 dakikaya sığdırdı. Abou 120 dakikada bir rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş kariyerinde 1426 dakika forma giyen Weghorst ise bu ortalamada Aboubakar'ın gerisinde kaldı. Weghorst, Beşiktaş'ta 178,25 dakikada bir gol sevinci yaşadı.


GEDSON: GEREKENİ YAPTIK!


Siyah beyazlı ekibin 24 yaşındaki genç yıldızı Gedson Fernandes, G.Saray maçı sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Portekizli oyuncu; Rosier, Aboubakar, Saiss ve Redmond'ya yan yana soyunma odasında çektirdiği fotoğrafın altına, "Gerekeni yaptık! Arkadaşlarıma, geçtiğimiz hafta bana yardım ettikleri için minnettarım" diye yazdı. Gedson'un bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

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