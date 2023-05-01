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Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda adından söz ettirmeyi başardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK - GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 08:44 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – 20. DAKİKA

Futbolla arada sırada ilgilenen biri bile uzunca süredir bu maçı bekliyordu. Sivas'ta Fenerbahçe kazanınca ülkenin yarısından fazlası seçimi, siyaseti bırakıp Dolmabahçe'deki derbiye odaklandı. Türkiye'nin en iyi forvetleri ve en iyi kalecileri ve hatta (bence) orta sahaları karşı karşıya geldi dün akşam. On birlerde sürpriz yoktu. Maç başladığında senaryo da beklendiği gibiydi.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Rashica ve İcardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Beşiktaş'ın gol senaryolarıysa tıkanmış gibiydi, ta ki kornere kadar. Nitekim; gol Saiss'le geldi. Kısa boylu Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın boy avantajı etkili olmuştu. Gol Beşiktaş'a sadece beraberliği değil özgüvenle birlikte oyun üstünlüğünü de getirdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi. İkinci yarıyla birlikte gözler artık Güneş ve Buruk'un hamlelerindeydi. 2. yarının başında Aboubakar ve Cenk ile gole yakın oynayan Güneş'in takımıydı. Galatasaray baskı yediği dakikalarda yine klasik golünü yedi. Muslera'nın bu seferki suç ortağı Oliveira'ydı. Bu gol olmasa da Beşiktaş her an öne geçeceği golü atabilecek gibiydi doğrusu. Bu golle birlikte ilk hamle Buruk'tan Zaniolo ve Midtsjö ile geldi. İkinci hamle on dakika sonra yine sarı kırmızılardandı.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Hoca bu kez Barış ile Dubois'yı sahaya sürdü. Maçın son bölümünde Galatasaray temposunu artırarak pozisyon kısırlığına "dur" demeyi başardı ancak kalesinde tehlikeler görmeye devam etti. Maçta bir gol daha olması (adeta) yazı turaya döndüğünde son sözü Beşiktaş söyledi. Golün sahibi Fenerbahçe karşısında olduğu gibi siyah beyazlıların kötülerinden Aboubakar'dı. Rakip kaleyi tutan tek şutu olan Galatasaray'daysa Aboubakar'dan kötü oynayan o kadar çok isim vardı ki... Okan Hoca, 20. dakikadan sonra maçtan kopan takımına ne olduğunu iyi analiz etmeli.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GÜNEŞ'İN ÖNÜNÜ KESENLER UTANSIN

Galatasaray, Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Rashica'nın asistinde İcardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Sahneye Beşiktaş çıktı. Beşiktaş, orta alanda oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Galatasaray'ın geriye yaslanmasını sağladı. Salih, Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes oyunu tutan üçlü oldu.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasına orta yağdırdı. Adekugbe etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. İlk yarıda Redmond'un öyle bir ortası vardi ki, topu Cenk Tosun'un kafasına nişanladı adeta. Ama Cenk, fileleri havalandıramadı. Bu pozisyon golün de habercisi oldu. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Beşiktaş'ın artan baskısına çok fazla dayanamadı Galatasaray ve bir duran toptan (kornerden) kalesinde golü gördü. Saiss'in iyi yükselip vurduğu kafa şutunda Muslera'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Saiss uzun (1.88 boy) bir stoper. Onu alacak oyuncu Abdülkerim (1.85 boy) olmalıydı. Lucas Torreira (1.66 boy) değil.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarıya çok baskılı başladı. Aboubakar bomboş pozisyonda öyle bir gol kaçırdı ki... Sonrasında bir net pozisyonu daha kaçırdı. Bu kez Muslera kurtardı. Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadını otobana çevirdi ama Okan Buruk, takımındaki bu zaafı nasıl seyretti. İkinci yarıya neden Adekugbe ile başladı? İnanılır gibi değil. Galatasaray, bu sezon hiçbir maçta yemediği baskıyı yedi ve sonrasında Beşiktaş'ın Hadziahmetovic ile golü geldi. Gol bağıra bağıra geldi de Okan hoca, film gibi seyretti takımındaki düşüşü. Hem de kulübesi bu kadar güçlüyken... Tabi bu golde çıkarken Oliveira'nın kaptırdığı topu da unutmamak gerek.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray geriye düştükten sonra oyuncu değiştirmek meziyet değil. Skor 1-1'ken ve Beşiktaş baskı kurmuşken bu değişiklikleri yapmalıydın Okan hoca. 62'de nihayet Midtsjö ve Zaniolo oyuna dahil oldu. Mertens ve Oliveira çıktı. Mertens'i neden çıkarıyorsun, senin saha liderin Mertens! Bir zamanlar böylesine büyük maçlarda Galatasaray'ı sırtlayan Muslera dün ikinci golde yine klasik hatasını yaptı. Yahu sen ayağını iyi kullanabilen bir kaleci değilsin. Neden pas atmaya çalışıyorsun. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Oliveira'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Oliveira'ya. Hiç ders almamışsın Muslera! Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun! 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun! Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş öne geçtikten sonra öyle goller kaçırdı ki... Ama oyunun uzatma anlarında Aboubakar öyle bir gol attı ki... Beşiktaş taraftarının mutluluğu görülmeye değerdi. Helal olsun Beşiktaş'a! Süper oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Şenol Güneş çok büyük hoca. Beşiktaş, Valerin İsmael ile ne durumdaydı, şimdi ne durumda! Uzay takımı gibi oldu Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı. Yaz transfer döneminde 'Beşiktaş'a Şenol Güneş gelmeli. Valerin İsmael vakit kaybından başka bir şey değil' dedim defalarca A Spor'daki yayınlarda. Ama Şenol Güneş'in hep önünü kesen birileri oldu. Hem de bunlar Beşiktaşlı ve bazıları da yönetici... Nerede o 'İsmaelciler!' Ve o Şenol Güneş, şimdi Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Fenerbahçe ise bu sonuçla şampiyonluk umutlarını iyice artırdı. Şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Derbi yenilgisi Okan Buruk'a yazar. Takımını Beşiktaş derbisine hiç iyi hazırlayamamış Okan hoca. Bir de Muslera! Yine yaktı Galatasaray'ı...

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – BEŞİKTAŞ EZDİ

Derbinin ilk yarısında herkes çok kontrollü oynamaya çalıştı. İki takımda orta sahada rakibini bozarken kendi sağ kanatlarını daha çok kullandılar. Galatasaray ilk pozisyonunda Omar'ın hatasıyla gol bulurken Beşiktaş iki net kaçırdıktan sonra Romain Saiss'in müthiş kafasıyla hem tabelayı eşitledi hem de devrenin kalan bölümünde oyunu istediği gibi yönlendirdi… Salih orta sahada uçanı kaçanı yakalarken, Gedson da sol taraftan yüklendi.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray mümkün olduğunca oyunu yavaşlatıp uzun toplarla savunma arkasına sarkmaya çalışırken Beşiktaş daha çok pas yaptı ve daha etkiliydi. İkinci yerdeyse Galatasaray'ı sahadan silen üst üste pozisyonlar bulan oyunu tamamen domine eden bir Beşiktaş izledik.
Kaptığı topu muhteşem bir vuruşla gol yapan Amir, sahada basmadık yer bıramayan Salih ve sakatlandığı pozisyonda bile pes etmeyip üç G.Saraylı'dan kurtulmayı başaran Gedson resmen Kartal'ın yüreğini çimlere seren isimlerdi. Beşiktaş bu maça hesap yapmadan çıkacak ve kazanacak demiştim dünkü yazımda.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın defans saplarından ve Muslera'nın eski Muslera olmayışından ve Okan hocanın da Ezber değişiklikler yapıp panik halinde hareket ettiğinden bahsetmiştim. Dün gece manzara aynen böyleydi Galatasaray gezi Beşiktaş ezdi. Hikaye bu kadar.

Not: Ali Şansalan da Hafta boyu yapılan algı oyunlarına rağmen maçın üstüyle başıyla oynamadan iyi bir yönetim gösterdi kutluyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – ÇOK GÜZEL OLDU

Beşiktaş'ın kazanmaktan başka alternatifi olmadığı bir derbiydi.
Siyah-Beyazlı takımdan baskılı bir bir başlangıç beklerken Galatasaray oyuna ağırlığını koyan taraftı.
Icardi'nin attığı golden sonra Beşiktaş uyandı. Ama ne uyanış! Beşiktaş oyuna öyle bir ağırlığını koyarken sarı- kırmızı takım savunmada zor anlar yaşadı. Beşiktaş'ta Gedson başta olmak üzere Salih ve Amir Hadjiahmetovic'in büyük savaşıyla siyah beyazlı takım akın akın ezeli rakibinin üzerine gitti. Açık ara: Gedson maçın yıldızıydı. Saiss'le beraberliği sağlayan Beşiktaş, ikinci yarı sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı ablukaya aldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu baskıda Aboubakar öyle goller kaçırdı ki, saç baş yolduldu. Gol gelecekti ve geldi de... Orta sahanın yıldızlarından Amir Hadjiahmetovic unutulmayacak bir gole imza atarak Galatasaray'ın gardını düşürdü. Doğrusu Beşiktaş'ta tüm oyuncular görevini eksiksiz yerine getirdi. Siyah- Beayazlı ekipte Gedson Fernandes bitmez tükenmez enerjisiyle maçın yıldızıydı. Salih ve Hadjiahmetovic de Gedson'a mütihiş destek veren isimdi.
Kanatlarda Masuaki ve Rosier Beşiktaş'ta alkışı hak eden isimlerdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçın özellikle son yarım saati Süper Lig kalitesinin çok üzerinde bir tempoya sahne oldu. Beşiktaş 3. golü ararken Galatasaray puan avantajına korumak için en azından beraberlik için saldırdı. Ama Aboubakar maça son noktayı harika koydu.
İzlemesi keyifliydi, bir o kadar da heyecanlıydı. Son yılların futbol kalitesi olarak en iyi derbisiydi. "Ne maç oldu" dedirtecek bir maç oldu. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti alarak zirve yarışına renk getirdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray hala avantajlı ama Beşiktaşlı futbolcular açık ve net mesaj verdi; Son ana kadar kadar savaş!
Maçın hakemi Ali Şansalan tansiyonu yüksek derbiyi çok iyi yönetti.
Galatasaraylı futbolucular hakemi etki altına almak istese de Şansalan sahada dik durdu.
Bundan sonrası ne mi olur? Futbolda her şey olur. Tebrikler Beşiktaş...

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – GÖREMEDİ

Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, "Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk hoca olarak Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahele etme konusunda zayıf kaldı. Neden mi? İcardi'nin attığı gole kadar Galatasaray daha iyi pas yaptı, Beşiktaş'ı sahasında tuttu.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ancak Saiss'ın golünden sonra oyunun hakimi Şenol Hoca'nın öğrencileri oldu. Müthiş koşan, ikili mücadeleleri kazanan ve Beşiktaş'ı öne taşıyan Fernandes adeta 3 kişilik oynadı ve Okan Hoca önlem almadı. İkinci yarıda öncelikle sıfır katkıyla oynayan Mertens erken çıkmalıydı. Ayrıca bir oyuncunun çıkması için devre mi beklenmeli? Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Oliveira kötüydü ama "Golün sebebi sensin" dercesine oyundan almak hataydı. Beşiktaş'ın orta alanı durdurmak için Midtsjö çok erken girmeliydi. Bu takımın kaptanı Kerem saha içinde kafasına göre oynamamalı. Attığı kötü paslardan sonra arkadaşlarına el-kol hareketi yapmamalı. İcardi attığı müthiş gole rağmen saha içinde "Yalnız adam" durumundaydı. Eğer Kerem ayağındaki topları doğru kullansaydı İcardi daha fazla pozisyon bulurdu. 3 puanlık avantajı olan Galatasaray için ipler hala elinde...

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – SENARYO

Bu derbinin özelliği yalnız birbirlerine üstün sağlamak değil, aynı zamanda kalan 6 haftada şampiyonluk yarışında tek takım mı olacak, yoksa üç takımın da içinde bulunduğu keyifli ve heyecanlı bir mücadele mi olacak? Galatasaray'ın sahaya çıkardığı 11 ideal olabilir ama saha içindeki oyun anlayışı yanlıştı. Beşiktaş'ın kuracağı tuzaklara karşı ve maçın içindeki değişen stratejiye karşı Okan Buruk hiç bir önlem almamış. Takım öndeyken ve gerideyken hiçbir simülasyon antrenörlüğünde bile beklenenenin çok altında çok zayıf kaldı. Beşiktaş aşırı yüklenmeyi her zamanki gibi sağ koridordan Rosier ve Redmond ile yaptı. Kerem'in savunma desteğinin hiç olmayışı, Oliveira'nın o bölgeye hiç yardıma gelmemesi Adegkube'yi o bölgede yalnız bıraktı. Doğal olarak da Beşiktaş zaten etkili olduğu bu koridordan çok saldırdı ve sonuca ulaşmayı da çok iyi bildi. Muslera'nın geçmiş dönemlerde Taylan'a, Berkan'a, Torreira'ya en son da Oliveira'ya sırtı dönükken oyun kurulumunda attığı pas belki de Galatasaray adına kırılma anı olduğu gibi maçı da kaybettiği bölümdü.

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş taraftarı takımını 90 dakika yükseltti. Yarattığı mükemmel atmosferle oyuncuların mücadelesine, isteğine, kazanma arzusuna büyük katkı yaptı. Geriye düştüğünde bile oyuncuların isyan edip tekrar galip gelmesindeki en önemli faktördü. Özellikle Salih, Hadziahmetovic ve Gedson, Galatasaray orta sahasına karşı yüksek dominasyonuyla bu alandaki makine dairesini mükemmel kullanarak maçı bu bölgede kazandı. Farklı sonuçlar elde etmek için alışılmışın dışında düşünmelisiniz ve kötü zamanda doğru strateji ve planlama yapmalısınız. Her maçın ve derbinin senaryosu ayrıdır, senaryoyu teknik adamlar yazar. Gişe hasılatı galibiyetle orantılıdır.

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