Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş öne geçtikten sonra öyle goller kaçırdı ki... Ama oyunun uzatma anlarında Aboubakar öyle bir gol attı ki... Beşiktaş taraftarının mutluluğu görülmeye değerdi. Helal olsun Beşiktaş'a! Süper oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Şenol Güneş çok büyük hoca. Beşiktaş, Valerin İsmael ile ne durumdaydı, şimdi ne durumda! Uzay takımı gibi oldu Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı. Yaz transfer döneminde 'Beşiktaş'a Şenol Güneş gelmeli. Valerin İsmael vakit kaybından başka bir şey değil' dedim defalarca A Spor'daki yayınlarda. Ama Şenol Güneş'in hep önünü kesen birileri oldu. Hem de bunlar Beşiktaşlı ve bazıları da yönetici... Nerede o 'İsmaelciler!' Ve o Şenol Güneş, şimdi Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Fenerbahçe ise bu sonuçla şampiyonluk umutlarını iyice artırdı. Şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Derbi yenilgisi Okan Buruk'a yazar. Takımını Beşiktaş derbisine hiç iyi hazırlayamamış Okan hoca. Bir de Muslera! Yine yaktı Galatasaray'ı...